Fethiye’nin gözde köylerinden İncirköy, 29 Eylül Pazar günü renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İncirköy Şenliği, yerel sanatçıların performansları ve sürpriz etkinliklerle dolu bir gün sunuyor.

İncirköy şenliği detayları

Fethiye Belediyesi, İncirköy Muhtarlığı ve İncirköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen İncirköy Şenliği, 29 Eylül Pazar günü saat 11.00’de başlayacak. Etkinlik, İncirköy İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilecek ve halka açık olacak.

Canlı performanslar ve etkinlikler

Şenlikte, Aysun Karasaçlı, Adem Kazan, Mustafa Selçukoğlu, Ali Tunç gibi sevilen sanatçılar sahne alacak. Ayrıca, Fethiye Belediyesi Kent Orkestrası da etkinlikte yer alacak. Konserlerin yanı sıra, uluslararası halk oyunları gösterileri ve çeşitli sürpriz etkinlikler de planlanıyor.

Şenliğe davet

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tüm halkı bu eğlenceli etkinliğe davet ederek, "İncirköy Şenliği, yerel kültürümüzü tanıtmak ve birlikteliğimizi pekiştirmek adına önemli bir etkinlik. Tüm Fethiyelileri bekliyoruz" dedi.