Muğla’nın Fethiye ilçesinde turizm sezonu boyunca izinsiz villa kiralamalarına karşı denetimler sıkılaştırıldı. Son yapılan kontrollerde, turizm amaçlı kiralama belgesi olmayan 75 villaya toplam 10 milyon 794 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler, polis, jandarma ve turizm denetleme ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Yetkililer, her bir villaya tek seferlik olarak 143 bin 930 TL ceza kesildiğini belirtti. İzinsiz kiralamanın tekrarlanması durumunda cezanın katlanarak artacağı kaydedildi. İkinci ihlalde 719 bin 650 TL, üçüncü ihlalde ise 1 milyon 439 bin 300 TL’lik idari yaptırım uygulanacak.

Fethiye’de turizm sezonunun yoğun geçmesi nedeniyle yetkililer, kayıt dışı kiralamaları önlemenin ve turizm gelirlerini kayıt altına almanın önemine dikkat çekti. Denetimlerin, hem turistlerin güvenliği hem de yasal düzenlemelerin uygulanması amacıyla aralıksız devam edeceği vurgulandı.