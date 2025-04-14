Fethiye Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 14. Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzu Göbeği Mantar Festivali, görkemli bir kapanışla sona erdi. Festivalin final gecesinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Soner Olgun, güçlü sahne performansı ve duygusal şarkılarıyla binlerce izleyiciye unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser boyunca şarkılara eşlik eden kalabalık, meydanı adeta dev bir açık hava konser alanına dönüştürdü. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede, izleyiciler hem müzikle hem de festivale özgü atmosferle coşkulu anlar yaşadı.

Doğanın lezzeti, kültürün ruhu ve müziğin gücü Yeşilüzümlü’de buluştu

Üç gün boyunca süren festival, bölgenin doğal ve kültürel zenginliğini ön plana çıkardı. Etkinlikler kapsamında:

Yöresel yemek yarışmaları,

Kuzu göbeği mantarı tanıtım sunumları,

El emeği sergiler,

Çocuklara özel eğlenceler,

Canlı konserlerle dolu dolu bir program hayata geçirildi.

Yeşilüzümlü Mahallesi, hem bölge halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler için adeta bir kültür şölenine sahne oldu.

Başkan Karaca’dan sanatçılara ve katılımcılara teşekkür

Festival sonunda açıklamalarda bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, şu ifadeleri kullandı:

“14. Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzu Göbeği Mantar Festivalimizde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli sanatçımız Soner Olgun’a ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz.”