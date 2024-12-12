Fethiye Belediyesi, otizmli bireylerin topluma entegrasyonuna katkı sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Niyazi Mete Otizm Parkı inşaatı sona erdi, şimdi ise merkezdeki son düzenlemeler yapılmakta.

Özel bir proje: Niyazi Mete Otizm Parkı

Fethiye’nin Akarca Mahallesi’nde bulunan ve Mart ayında temeli atılan Niyazi Mete Otizm Parkı’nın inşaatı birkaç ay içinde tamamlandı. Otizmli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmeyi ve akranlarıyla daha fazla vakit geçirmelerini sağlamayı hedefleyen bu proje, sosyal etkinliklerin artmasına büyük katkı sunacak.

Merkezdeki iç tasarım çalışmaları devam ederken, otizmli bireylerin merkeze kabulü çok yakında başlayacak. Parkın yapımına destek veren hayırsever iş insanı Niyazi Mete ve Fethiye Belediyesi yetkilileri, projede son durumu yerinde inceledi.

Muğla’nın ilk otizm parkı

Fethiye Belediyesi, bu projeyle Muğla ilinin ilk otizm parkını hayata geçirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal, bu parkın, bölgede otizmli bireyler için sunulacak en önemli hizmetlerden biri olacağını belirtti: “Belediye Başkanımız Alim Karaca’nın talimatlarıyla temelleri atılan bu merkez, kısa süre içinde otizmli bireylerin kullanımına sunulacak. Niyazi Mete ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz."

Park, önümüzdeki 49 yıl boyunca aynı amaca hizmet edecek. Ayrıca, iş insanı Niyazi Mete merkezdeki tefrişat işlerini de üstlendi.