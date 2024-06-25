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Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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