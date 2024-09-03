Fethiye’de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir tilki, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gökova’daki Medikavet Hayvan Hastanesi’ne götürülen tilki, burada acilen ameliyata alındı.

Başarılı ameliyatla hayata tutundu

Veteriner Hekim Can Deveci, tilkinin muayenesinde sol ön ayağında felç ve bel omurunda ciddi bir kırık tespit edildiğini belirtti. Tilkinin bel omuruna yapılan başarılı cerrahi müdahale sonrası hayata tutunduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiğini söyledi.

Uzun ve sabırlı bir tedavi süreci başladı

Deveci, ameliyat sonrası tilkinin ayağını hemen kullanmasının beklenmediğini ve bu sürecin uzun bir rehabilitasyon gerektirdiğini vurguladı. Tilkinin arka ayaklarını kullanabilmesi için lazerli ve medikal tedaviye başlandığını, gerektiğinde yürüteç gibi destekleyici ekipmanların da kullanılacağını açıkladı.

Doğaya dönüşü umut verici bir başarı olabilir

Daha önce omurga kırığı olan bir yabani hayvanın sağlıklı şekilde doğaya döndürüldüğünü duymadığını ifade eden Deveci, bu operasyonun tilkinin doğaya dönmesi adına önemli bir adım olabileceğini belirtti.