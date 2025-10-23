Emeklilik, araç, kira ve emlak satışında yeni dönem: Vergi paketi komisyondan geçti!

SON DAKİKA: İzmir'de şiddetli patlama! Bayraklı'da ev yerle bir oldu

Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları programı

Gram altın ne zaman 10 bin TL olacak?

SON DAKİKA: Balıkesir'de deprem oldu

Fatih Ürek’in son durumu nasıl? Safiye Soyman gözyaşlarını tutamadı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin en çok aranan kısa açıklandı

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya dizisinden ayrılacak mı?

600 bin euro değerindeki Picasso tablosu kayıp

Yapılan incelemede Ali Kalem’in çeşitli suçlardan 10 yıl , Volkan Arslan’ın ise 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Kalem ve Volkan Arslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı .

Çatışmada bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin polise ateş açmasıyla çatışma çıktı . Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, bölgeye özel harekât ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyon sonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi ’nde meydana geldi. Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı , 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı .

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.