Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı.

Çatışma Karaçulha Mahallesi’nde çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde meydana geldi. Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Şüpheliler polise ateş açtı

Operasyon sırasında şüphelilerin polise ateş açmasıyla çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, bölgeye özel harekât ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyon sonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bir polis yaralandı

Çatışmada bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Kalem ve Volkan Arslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabıkaları kabarık çıktı

Yapılan incelemede Ali Kalem’in çeşitli suçlardan 10 yıl, Volkan Arslan’ın ise 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.