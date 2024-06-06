Fethiye, özellikle Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ ile dünya çapında bir yamaç paraşütü merkezi olarak bilinirken, her yıl ortalama 220 bin kişi bu adrenalin dolu aktiviteyi deneyimliyor. Ancak, geçen yıl yaşanan 27 yamaç paraşütü kazası, yetkilileri harekete geçirdi. Bu kazaları en aza indirmek amacıyla, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarına kapsamlı eğitimler verildi.

200 pilota güvenlik eğitimi

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Babadağ'da yaşanan kazaların analiz edilerek, bu tür olayların tekrarının önlenmesi için çeşitli önlemler alındığı belirtildi. Fethiye Kaymakamlığı'nın onayı doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimlerde, JAK timleri 200 yamaç paraşütü pilotuna "Meydana Gelen Kazalar ve Analizi, Kazaların Oluş Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler" konularında bilgilendirme yaptı.

Kazaların azaltılması hedefleniyor

Eğitimler, S.S. Ölüdeniz Fethiye Yamaç Paraşütü Pilotları Turizm ve İşletme Kooperatifi ile koordineli olarak düzenlendi. JAK timlerinin verdiği eğitimler sayesinde pilotlar, olası tehlikeleri daha iyi tanıyacak, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalede bulunabilecek. Bu eğitimlerin, Babadağ'da meydana gelen kazaların önemli ölçüde azalmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Güvenli turizm için önemli adım

Babadağ, yamaç paraşütü tutkunları için cazip bir nokta olmasının yanı sıra, bölgenin turizm potansiyeline de büyük katkı sağlıyor. Her yıl binlerce turist, bu heyecan verici deneyimi yaşamak için Fethiye'yi ziyaret ediyor. Dolayısıyla, yamaç paraşütü pilotlarının güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, hem yerli hem de yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Yerel yetkililer ve JAK timlerinin çalışmaları

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, bölgedeki güvenlik çalışmalarına devam edeceğini ve yamaç paraşütü faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti. Eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanması ve pilotların sürekli olarak güncel bilgilerle donatılması, kazaların önlenmesi adına kritik bir rol oynayacak.