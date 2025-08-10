Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticaretine karşı ortak bir operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu gerçekleşen operasyonda, 2 kilo 872 gram esrar maddesi ele geçirildi.

5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (TCK 188) gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonrası 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretine karşı operasyonların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Emniyet yetkilileri, toplumun huzur ve güvenliği için mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.