Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde bulunan Babadağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Elektrik direğinden çıkan kıvılcımların neden olduğu öne sürülen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

Yangın ekipleri hızlı müdahale etti

Yangının haber verilmesinin ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iki helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve yangın söndürme işçileri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki etkili rüzgara rağmen, ekiplerin titiz çalışması sonucunda alevler yayılmadan kontrol altına alındı.

Yamaç paraşütü uçuşlarına kısa süreli ara verildi

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği süre zarfında, Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 45 dakika ara verildi. Uçuşlar, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almasının ardından yeniden başlamış oldu.