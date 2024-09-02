Fethiye Belediyesi, Turizm İşletme Belgeli işletmelerin sürdürülebilirlik bilincini artırmak için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile işbirliği yapacak. Bu protokol, enerji, su ve atık yönetimi konularında sektörün çevresel avantajlarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, turizm sektörü özelinde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilirlik ekibinin eğitimi için çalışmalar yapılacak.

Su kaynakları tahsisi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki belediye mülkiyetindeki bir arazide bulunan içme suyu kuyusunu Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tahsis etti. Bu tahsis, bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Konut alanı imar planı çalışmaları

Kesikkapı Mahallesi'nde ilave imar planı çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar, bölgenin mekânsal gelişimini koruma ve potansiyeline uygun bir şekilde geliştirme hedefini taşıyor. Belediye meclisi, bu talepleri komisyona havale etti.

Mezarlık alanı tahsisi

Karaağaç Mahallesi'nde yer alan bir arazi, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere tahsis edildi. Bu karar, belediye meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Spor tesisleri imar planı değişikliği

Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan bir spor tesisine ait mülkiyetin 1/5'inin belediyeye ait olması nedeniyle imar planı değişikliği talebi imar komisyonuna havale edildi. Patlangıç Mahallesi sakinleri tarafından yapılan yeni pazaryeri talebi, yürürlükte olan imar planı kapsamında değerlendirildi ve kabul edildi.