Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ağustos ayı meclis toplantısında ilçenin artan nüfusu ve pazar esnafının talepleri doğrultusunda yeni bir pazar alanı kurulacağını duyurdu. Patlangıç Mahallesi'nde planlanan 157 tezgâhlı pazar yeri, bölge sakinlerinin ve esnafın yüzünü güldürecek.

Yeni pazar alanı için çalışmalar başladı

Belediye Başkanı Alim Karaca, bölge halkının yazılı müracaatları ve Pazarcılar Odası ile yapılan istişareler sonucunda, Patlangıç Mahallesi'nde yeni bir pazar alanı kurulması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Meslek Yüksekokulu civarında planlanan pazar yeri, 129 meyve-sebze ve 28 giyecek tezgâhı olmak üzere toplam 157 tezgâhtan oluşacak.

Bölge halkının ihtiyaçları karşılanacak

Yeni pazar alanı, sadece Patlangıç Mahallesi'ne değil, aynı zamanda Taşyaka, Kayaköy, Ölüdeniz, Faralya ve Karaağaç bölgelerine de hizmet verecek. Böylece, bölge sakinlerinin alışveriş ihtiyaçlarını daha kolay ve hızlı bir şekilde karşılamaları sağlanacak.

Yeni pazar yeriyle birlikte, mevcut Cumartesi pazarının yükü de hafifleyecek. Artan nüfus ve turist sayısı nedeniyle yoğunluk yaşayan Cumartesi pazarı, yeni düzenlemeyle daha düzenli ve kontrollü bir hale gelecek.

Esnaf için şeffaf tezgâh dağıtımı

Başkan Karaca, projenin yaklaşık 4.5 dönümlük bir alanda hayata geçirileceğini ve çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Teknik ve idari aşamalar tamamlandıktan sonra, pazarda tezgâh sahibi olmak isteyen esnaf arasında noter huzurunda çekiliş yapılacağını ifade eden Karaca, "Böylece herhangi bir dedikoduya ya da suiistimale izin vermeyeceğiz" dedi.

Ağustos ayı meclis toplantısına katılan farklı partilere mensup meclis üyeleri de projeye destek verdiklerini açıkladı. Yeni pazar alanının Fethiye'nin lehine bir adım olduğunu vurgulayan meclis üyeleri, belediye yönetimine teşekkür etti.