Aydın'da, 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi S.M., evine yapılan baskında gardırop içine gizlediği kapıdan yan daireye geçerek kaçmaya çalıştı. Ancak emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde çatıya saklanan zanlı kıskıvrak yakalandı.
Gizli kapı ve kaçış planı
Polisin düzenlediği operasyonda, S.M.’nin evinde yapılan aramada, gardırop süsü verilmiş bir bölmeden yan daireye geçiş için kullanılan gizli bir kapı bulundu. Kapının kilit sistemiyle güvenli hale getirildiği tespit edildi.
Polisin detaylı araması sonucu şüpheli, yan dairenin çatısında saklanırken bulundu. Balkon üzerinden kaçmaya çalışan zanlı, kısa sürede etkisiz hale getirildi.
Yakalanan S.M., gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kaçış planı ve saklanma yöntemi, güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmasıyla boşa çıkarılmış oldu.
Kaynak: İHA