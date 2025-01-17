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Polisin düzenlediği operasyonda, S.M.’nin evinde yapılan aramada, gardırop süsü verilmiş bir bölmeden yan daireye geçiş için kullanılan gizli bir kapı bulundu. Kapının kilit sistemiyle güvenli hale getirildiği tespit edildi.

Aydın'da, 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi S.M., evine yapılan baskında gardırop içine gizlediği kapıdan yan daireye geçerek kaçmaya çalıştı. Ancak emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde çatıya saklanan zanlı kıskıvrak yakalandı.

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