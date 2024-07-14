İSTANBUL (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde oğullarından biri şehit düşen, diğeri gazi olan acılı baba İhsan Ayanoğlu, bu imtihana dayanmanın zor olduğunu ancak maneviyatla ayakta kalmaya çalıştıklarını söyledi.



Vinç operatörü Onur Ensar (27) ile kardeşi Emin Oğuz Ayanoğlu, 15 Temmuz akşamı Kısıklı'daki evlerine döndükleri sırada darbe girişimini haber aldı.

İki kardeş, bir grup vatandaşla birlikte FETÖ'cü askerleri durdurmak için o zamanki adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.

Köprünün gişelerinin önünde darbecilerin açtığı ateş sonucunda yaralanan bir kızı kurtarmaya çalıştıkları sırada ağabey ile kardeşi vuruldu.

Ağır yaralanan Onur Ensar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şimdi 33 yaşında olan kardeşi Emin Oğuz ise gazilik mertebesine ulaştı.

Baba Ayanoğlu, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda aradan geçen 8 yılda yaşadıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine komşu olduğunu dile getiren Ayanoğlu, şehit oğlunun 15 Temmuz akşamı telefonla Erdoğan'ın evinin orada olduklarını söyleyip şarj aleti istediğini kaydetti.

Ayanoğlu, şarj aleti verdiği oğluyla burada sarıldıklarını, Onur Ensar'ı en son orada gördüğünü, Boğaziçi Köprüsü'nde insanların vurulduğuna dair haberler üzerine de köprüye gitmeye karar verdiğini belirterek, "Yaşımızın verdiği olgunlukla oradaki askerlere 'Oğlum niye yolu kapattınız? Ne istiyorsunuz, zorunuz ne? Hastası var, ambulansı, itfaiyesi var. Yolu açın, millete eziyet etmeyin.' demek için ikna etme gayesiyle köprüye doğru geldim. Beylerbeyi'ndeki metrobüs durağının bitimine kadar ulaştım, insanlardan ileri geçemedim." dedi.

- "Gişelerin altındaki vatandaşları çapraz ateşe aldılar"

Durakta biraz beklediğini dile getiren Ayanoğlu, "Ne oluyor, kim hangi tarafta analizini yapmaya çalışırken tutuk sesli silahla 30 saniye ateş edildi. O silah sesinden sonra rahmetli oğlumu aradım, nerede olduğunu sordum. 'Baba gişelerin altındayım.' dedi. Dilim resmen tahta oldu, şaşırdım kaldım. Kardeşi de yanındaymış. Bu alçaklarla tam karşı karşıyalar, direkt hedefteler. Ben de 150 metre gerideyim ama insan selinden ileri gidemiyorum. Oğluma, 'Bir şey olursa ben insanlardan dolayı gelemiyorum, siz geri gelin.' dedim. O tamam dedikten 8-10 dakika içinde bir kıyamet ateşi başladı. O gişelerin altındaki vatandaşları çapraz ateşe aldılar." diye konuştu.

Ayanoğlu, hemen oğlunu aradığını telefonuna başkasının cevap verdiğini, kısık bir sesle "Efendim" deyince oğlunun vurulduğunu anladığını söyledi.

O an içine bir his geldiğini belirten Ayanoğlu, "Onur deyince 'Amca ben Onur değilim, telefonun sahibi vuruldu, telefonu da yere fırladı.' dedi. Onu kapattım, gazi olan oğlumu aradım ama cevap alamadım." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının götürüldüğü hastaneye gittiğini dile getiren Ayanoğlu, 27 yaşındaki çocuğunu morgda, 25 yaşındaki çocuğunu ise ameliyatta bulduğunu kaydetti.

- "Rahmetli oğlum hastanenin kapısında son nefesini vermiş"

Ayanoğlu, iki oğlunun da aynı araçla hastaneye götürüldüğünü aktararak, "Rahmetli oğlum hastanenin kapısında son nefesini vermiş. Onu morga, küçüğünü de ameliyata alıyorlar. Oğlum ameliyattan çıktığında ilk sorusu 'Ağabeyim nasıl?' olmuş." dedi.

Oğluna ağabeyinin şehit olduğunu ancak 5 gün sonra söyleyebildiklerini aktaran Ayanoğlu, şöyle devam etti:

"Allah düşmanımı evlat acısıyla imtihan etmesin, dayanmak çok zor. Bu işin manevi yönü insanı ayakta tutuyor. Bizim çocuklarımız ülke için, bayrak için, mukadderat için gittiler. Sırf ülkemizdeki kargaşayı önlemek adına, 'Bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın' diye seve seve ölüme gittiler. Rahmetli oğlum o kadar iyilik için yaratılmış bir çocuktu ki yerdeki yaralıyı almak için koştuğunda bu alçak vatansızlar taradılar."

15 Temmuz Şehitler Makamı'na geldiğinde ölenler için dualar okuduğunu belirten Ayanoğlu, burada ağlayıp anılarını tazelediğini söyledi.

Ayanoğlu, "3-5 dakika ağlıyorsun sonra hayat devam ediyor. Ülkemiz dimdik ayakta, Cumhurbaşkanı'mız görevinin başında. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin." dedi.

- "Biz ülkemizi 7-24 savunmaya hazırız"

Ayanoğlu, oğullarının vurulduğu olaylara ilişkin davayı da yakından takip ettiğini belirtti.

FETÖ'nün yeniden hareketlenmeye çalıştığını ifade eden Ayanoğlu, "Eğer bedelini sahada ödemeye göze alanlar varsa buyursunlar çıksınlar. Biz ülkemizi 7-24 savunmaya hazırız." şeklinde konuştu.