İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma kapsamında, örgüt üyeleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere dair çeşitli deliller toplandı. Ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatları ile itirafçı ifadeleri, şüphelilerin örgütle olan bağlantılarının kanıtı olarak değerlendirildi. Ayrıca, ardışık aranma kayıtları da gözaltı kararlarına zemin oluşturdu.

Muvazzaf askerler ve öğrenciler operasyona dahil

Gözaltına alınanlar arasında 7 muvazzaf asker ile darbe girişiminden sonra ilişiği kesilen 6 askeri okul öğrencisi yer alıyor. Toplamda 15 kişinin yakalanması amacıyla bu sabah başlatılan operasyon, polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütüldü.

Operasyon sırasında, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin de arandığı bilgisi edinildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.