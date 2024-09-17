Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. 17 Eylül 2024 tarihinde başlayan eş zamanlı baskınlarda, 19 ilde yürütülen operasyonda toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma, FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik olarak yürütülen eleman kazanma, gizli haberleşme ve örgütsel bağlılıkların takip edilmesi gibi faaliyetlerini hedef aldı. Başsavcılığın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görev yapan ve 6'sı halen kamu kurumlarında aktif olarak çalışan 36 ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ ile Bylock isimli gizli haberleşme aracını kullandığı tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Ankara merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması ve işlemlerinin tamamlanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların sürdüğü bildirildi.