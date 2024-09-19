UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni format ile heyecan devam ediyor. Hollanda ekiplerinden Feyenoord, ilk maçında Leverkusen'i konuk ediyor. Xabi Alonso yönetiminde geçtiğimiz sezon Bundesliga’da şampiyonluğa ulaşan Leverkusen Avrupa’da başarı hedefliyor. Kadrosunu büyük oranda koruyan Alman ekibi Aleix Garcia, Martin Terrier, Belocian gibi isimleri kadrosuna kattı. Hollanda ekibi Feyenoord ise geçen sezon şampiyonluğu en büyük rakibi PSV'ye kaptırmıştı. Bu sezona da iyi başlayamayan Feyenoord, iç saha avantajını kullanıp galip gelmek istiyor.

Feyenoord- Leverkusen maçı şifesiz mi?

Feyenoord - Leverkusen karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonunda heyecan TRT ekranlarında yaşanacak. Bazı karşılaşmalar dijital platform olan “tabii” üzerinden yayınlanıyor. Feyenoord ve Leverkusen arasında oynanacak karşılaşma saat 19.45'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.