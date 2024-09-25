FIFA Futsal Dünya Kupası'nda F Grubu’nun son maçında Fransa ile İran karşı karşıya geldi. İran’ın 4-1 galip geldiği müsabaka sonrasında şike iddiaları gündeme bomba gibi düştü. NTV Spor'un haberine göre Fransa'nın grubu 2. sırada tamamlaması için İran'a tam da 4-1 kaybetmesi gerektiği belirtilirken, yedikleri goller tartışmalara neden oldu.

🚨🎥 BREAKING: France 🇫🇷 and Iran 🇮🇷 face possible exclusion from the Futsal World Cup after accusations of France intentionally losing 4-1 to secure a favorable draw against Thailand.



A complaint has been filed. @FIFAcom @FIFAWorldCup 𝗦𝗖𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟 !! 🤬 pic.twitter.com/foDrTffwYn — FRMF Xtra (@XtraFRMF) September 24, 2024

Çeyrek finalde Brezilya'dan da kaçtı

Fransa bu sonuçla grubunu 2. sırada bitirerek bir sonraki turda Tayland ile eşleşirken, İran ise grup lideri olarak daha güçlü bir rakip olan Fas ile karşılaşacak. Bu sonuç, Fransa’nın çeyrek finalde olası bir Brezilya eşleşmesinden kaçmasına da olanak sağladı.

"Sporun yüz karası"

Turnuvaya grup aşamasında veda eden Libya'nın başantrenörü Ricardo Iniguez, maçla ilgili sert ifadeler kullanarak, "Bu, sporumuz için bir utanç kaynağıdır" dedi. Tayland başantrenörü Miguel Rodrigo da iki takımı “Sporun yüz karası” olarak nitelendirdi.

FIFA’dan yapılan açıklamada, Fransa-İran maçıyla ilgili şikayetlerin ardından soruşturma başlatıldığı ve incelemenin sürdüğü belirtildi. Maçın sonuçlarının nasıl etkileneceği ve soruşturmanın sonucu merakla bekleniyor.