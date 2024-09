FIFA Futsal Dünya Kupası'nda F Grubu’nun son maçında Fransa ile İran karşı karşıya geldi. İran’ın 4-1 galip geldiği müsabaka sonrasında şike iddiaları gündeme bomba gibi düştü. NTV Spor'un haberine göre Fransa'nın grubu 2. sırada tamamlaması için İran'a tam da 4-1 kaybetmesi gerektiği belirtilirken, yedikleri goller tartışmalara neden oldu.

🚨🎥 BREAKING: France 🇫🇷 and Iran 🇮🇷 face possible exclusion from the Futsal World Cup after accusations of France intentionally losing 4-1 to secure a favorable draw against Thailand.



A complaint has been filed. @FIFAcom @FIFAWorldCup 𝗦𝗖𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟 !! 🤬 pic.twitter.com/foDrTffwYn