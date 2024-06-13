Hong Kong A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) galibiyet yolunda ilerliyor. Sultanlar, Hong Kong'da oynanan 3. hafta mücadelesinde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti.

İlk Seti Kaybettiler, Sonra Geri Döndüler

Maçın ilk setini 25-17 yenik kapatan Milliler, ikinci sette toparlanarak farkı 10 sayıya kadar çıkardı ve seti 25-15 kazandı. Üçüncü ve dördüncü setlerde de etkili bir oyun sergileyen Sultanlar, rakibini 25-17 ve 25-18 yenerek maçı 3-1 kazandı.

Altıncı Maçta da Zafer

Bu sonuçla Milliler, Hong Kong'da oynadığı 6 maçın 6'sını da kazanarak altın seri yakaladı. Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti zaferi ile organizasyonda çıktığı 10 maçta 8. galibiyetini elde etti.

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Çin Karşısında Zorlu Mücadele Bekleniyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir sonraki maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15:30'da Çin ile karşılaşacak. Milliler, 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

Editör: Emir Çetintaş