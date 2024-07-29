Türkiye-Hollanda voleybol maçı bilgileri

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları:

Tarih: 29 Temmuz 2024

29 Temmuz 2024 Saat: 10:00 (TSİ)

10:00 (TSİ) Kanal: TRT Spor (Maç, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak)

Grup aşamasındaki maç programı

Filenin Sultanları, grup aşamasında üç önemli maça çıkacak. Maç programı şu şekilde:

29 Temmuz: Türkiye - Hollanda, 10:00

Türkiye - Hollanda, 10:00 1 Ağustos: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti, 10:00

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti, 10:00 4 Ağustos: Türkiye - İtalya, 10:00

Çeyrek final İçin mücadele edecekler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu’nda mücadele eden Türkiye, grup aşamasında ilk iki sırayı ve en iyi iki grup üçüncüsünden biri olarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Kritik maç öncesi detaylar

Filenin Sultanları, son yıllarda Hollanda karşısında elde ettiği başarılarla moral bulmuş durumda. Bu nedenle, maç öncesi büyük bir beklenti içinde olan milli takımımız, galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Maç, voleybolseverler için heyecan dolu bir mücadele sunacak.

TVF'nin konuyla ilgili paylaşımı;