Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin gibi güçlü bir rakibi eleyerek yarı finale yükselen milli takım, şimdi gözünü finale dikti. Filenin Sultanları, yarı finalde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek olimpiyat şampiyonluğu hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Türkiye, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Milli takımımız, güçlü rakiplerinden biriyle daha mücadele edecek ve finale yükselmek için sahada en iyi performansını sergileyecek.

Kırmızı Beyazlılar Tokyo Olimpiyatları'nda da çeyrek finale yükselmiş, fakat Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak veda etmişti.

İtalya kazanırsa ikinci randevu olacak

Bu akşam 22.00'da oynanacak İtalya - Sırbistan karşılaşmasında eğer kazanan İtalya olursa, Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya ile ikinci kez karşılaşacak.

Türkiye antrenörü Daniele Santarelli, İtalya Milli Takımı oyuncuları arasında yer alan karısı Monica de Gennaro’ya karşı tekrardan sahaya çıkacak. Imoco Volley Conegliano takımında birlikte mücadele eden ikili, bu kez parkede birbirlerine rakip olacak. Grup maçlarında İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup etmişti.

Dünya sıralamasında İtalya şu an birinci sırada bulunuyor.

Çin'e mağlup olan Sırbistan, rakibimiz olabilir

Olimpiyatlarda A grubunda liderliği Çin'e kaptıran Sırbistan, çeyrek finalde İtalya'yı yenerse yarı finalde millilerin rakibi olacak.

Dünya sıralamasında 9. sırada olan Sırbistan'ın önceki antrenörlerinden biri, şu an A Milli Kadın Voleybol Takımının antrenörlük görevini gerçekleştiren Daniele Santarelli. Santarelli zamanında 2022 yılında Dünya Şampiyonu olan Sırbistan, Olimpiyat oyunlarında önemli rakiplerden biri olarak görünüyor.

Mayıs ayında Milletler Ligi'nde Sırbistan ile karşılaşan Filenin Sultanları, bu maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı.