Slovenya Başbakanı Robert Golob, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kürsüye vurarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "bu savaşı hemen durdurması" çağrısı yaptı.

Golob, 79. BM Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Gazze'de insanların gerçekte yaşamadığını, sadece var olduğunu ifade eden Golob, "Ellerinde sahip oldukları tek şey yarının daha kötü olacağı. Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilere yapılan zulüm artıyor ve kaynama noktasına ulaştı" dedi.

Golob, Gazze ve Lübnan'da ateşkes çağrısında bulundu ve BM'de reform talebini dile getirdi.

Gazze'de insanların kasıtlı şekilde askeri hedef olduğuna işaret eden Golob, "Geçen yıl çok sayıda insani yardım çalışanının öldürülmesinin başka bir açıklaması olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e seslenen Golob, "Şunu açıkça söylemek istiyorum. Kanın dökülmesini durdurun. Acıları durdurun. Rehineler evine dönsün ve işgale son verin." şeklindeki konuşmasının ardından bir süre alkışlandı.

Konuşmasında "Sayın Netanyahu" diyerek kürsüye üç kez vuran Golob, İsrail Başbakanı'na "Bu savaşı hemen durdur" çağrısında bulundu.

Ayrıca, yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte iki Filistinli kız çocuğunun yaşadıklarını dinlediğini aktaran Golob'un, sadece normal bir hayat isteyen bu kızların hikâyesini anlatırken duygulandığı gözlemlendi.

Pakistan Başbakanı da İsrail'e tepkisini kürsüye vurarak gösterdi

BM 79. Genel Kurulu toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşma yaptı.

Pakistan halkının Gazze'deki "soykırımın" acılarını paylaştığını söyleyen Şerif, "Bu kurumun (BM) temelini sarsan bir trajediye tanıklık ederken yüreğimiz kan ağlıyor" ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Şerif katılımcılara, "Çocuklar yıkılmış evlerinin enkazı altındayken sessiz kalabilir miyiz? Annelerin çocuklarının cansız bedenini kucaklamasını görmezden gelebilir miyiz?" şeklinde seslendi.

"Gazze'de yaşananlar sadece savaş değil, Filistin'deki masumların sistematik şekilde katli" diyen Şerif, yumruğunu masaya vurdu.

Şerif, "Gazze'deki çocukların kanı sadece zalimlerin değil, aynı zamanda bu acımasız saldırıların uzamasına suç ortaklığı edenlerin de ellerini kirletti." diye konuştu.

Elini masaya vuran Şerif, "(Bu durumu) Yalnızca kınamak yeterli değil, harekete geçerek bu katliama bir son vermeliyiz." ifadesini kullandı.

"İki devletli çözüm"ün altını çizen Şerif, "Filistin devletinin BM'ye tam üyeliği" için de çağrıda bulundu.