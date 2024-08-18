Ülkede geçirdiği zaman boyunca karşılaştığı pahalılıktan dolayı şaşkınlığını gizleyemeyen gurbetçi, "Türkiye çok pahalı hacım, burada yaşanmaz, gidiyorum ben," diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçiler, vatan hasretini gidermek ve aileleriyle vakit geçirmek amacıyla uzun yolculukları göze alıyor. Ancak, tatil bölgelerinde ve büyük şehirlerde karşılaştıkları yüksek fiyatlar, birçok gurbetçinin memnuniyetsizliğine yol açıyor. Özellikle yaz aylarında artan talep nedeniyle fiyatların daha da yükselmesi, gurbetçilerin tatil planlarını olumsuz etkiliyor.

Lüks marka aracıyla Türkiye'den ayrılmadan önce konuşan gurbetçi, pahalılık nedeniyle ülkede yaşamanın zorluğunu vurgulayarak, yurtdışına dönme kararı aldığını belirtti. Gurbetçilerin bu tür tepkileri, Türkiye'deki ekonomik koşulların yurt dışındaki Türk vatandaşları üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.