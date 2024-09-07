Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu bir basamak yükselterek ‘BB-’ seviyesine çıkardı. Fitch’in değerlendirmesi, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair olumlu beklentilere işaret ediyor.

Fitch’ten Türkiye’ye not artışı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ‘B+’dan ‘BB-’ye yükselttiğini duyurdu. Not görünümü ise ‘durağan’ olarak belirlendi. Bu artış, son dönemde atılan ekonomik adımların uluslararası piyasalarda güven yaratmaya başladığını gösteriyor.

Fitch, bu kararını Türkiye’nin döviz rezervlerindeki iyileşme ve ekonomik toparlanma sürecindeki olumlu gelişmelere dayandırdı. Açıklamada, Türkiye ekonomisindeki dengeleme politikalarının olumlu sonuçlar vermeye başladığı ve bu doğrultuda risklerin azaldığına dikkat çekildi.

Rezervlerde artış beklentisi

Fitch'in değerlendirmesinde, Türkiye'nin döviz rezervlerinde önemli bir artış beklentisi de öne çıkıyor. Kurum, Türkiye'nin rezervlerinin 2023 yılı sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda ise 165 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. Bu gelişme, Türkiye’nin uluslararası piyasalarla olan ilişkilerinde elini güçlendirecek önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Enflasyon beklentileri düşüşte

Enflasyon konusunda da olumlu beklentilere yer verilen raporda, 2023 yılı sonunda enflasyonun yüzde 43 seviyesinde tamamlanmasının beklendiği belirtilirken, 2025 yılı sonunda bu oranın yüzde 21’e kadar düşeceği tahmin ediliyor. Enflasyondaki bu düşüş öngörüsü, Türkiye’nin para politikasında istikrarın sağlanmasına yönelik atılan adımların olumlu etkilerinin devam edeceğine işaret ediyor.

Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerine de yer veren Fitch, 2023 yılı sonunda ekonominin yüzde 3,5 oranında büyümesini, 2025 yılında ise bu büyüme oranının yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Fitch, bu büyüme oranlarının, Türkiye'nin zorlu ekonomik koşullara rağmen istikrarlı bir toparlanma sürecine girdiğini gösterdiğini belirtiyor.

Fitch’in değerlendirmesi ne anlama geliyor?

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artırabilir ve borçlanma maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayabilir. Bu adım, aynı zamanda Türkiye'nin dış borçlanma olanaklarını genişletme potansiyeline de işaret ediyor.