Haber Ekspres Gazetesi’nden Kardelen Başol’un haberine konuşan 28 yaşındaki genç antrenör, sporun sağlıkla olan ilişkisi hakkında önemli ipuçları verdi.

Uzun yıllardır piyasa ve çevre hakimiyeti kurmuş olan Çakır, İzmirliler’in geneline hitap eden branşın fitness olduğunu söyledi. Sağlık ve medikal alandaki bu branş dışında farklı alanlara da ilginin az olmadığını, “Reformer platese ve dövüş sporlarına yönelen bir kitle de var. Gençler genelde basketbol, futbol gibi farklı spor dallarına yönelseler bile basit ve kolaylıkla her yaştan, her kesimin yapabileceği şey fitnesstır. Veli izni dahilinde 8 yaşından 80 yaşına kadar herkes dahil olabilir” sözleri ile açıkladı.

Yaz aylarında spor yapılmıyor mu?

Her ne kadar sporda yaş skalasının çok geniş olduğundan bahsetse de spor salonundaki yoğunluğun yaz aylarında etkilendiğini dile getiren 28 yaşındaki antrenör, “ İnsanlar genelde yazlık yerlerde olduğu için salondan uzaklaşıyor ama salon yine de boş kalmıyor. Yerine gelen günübirlik turistler oluyor” diyerek bu boşluğun kasım aylarına doğru sona erdiğini ifade etti.

"Alım gücü spora engel"

Spora talebi yeterli bulmadığını belirten Ömer Muhammed Çakır, “Ülkemizde bu durum biraz eksik. Çok fazla teşvik yok. Gençler biraz daha iyi yönlendirilip değerlendirilebilir çünkü potansiyeli olan gençler görüyoruz ama ne yazık ki alım gücü dolayısıyla; etin, sütün, tavuğun fiyatları ile spor lükse kaçıyor gibi görünüyor. Ancak sporcular profesyonel bir atlet gibi günlük 1 kilo et, protein tozları ile yol almak zorunda değil” diyerek makul fiyatlarla da yol alınabileceğini açıkladı.

Fiziksel ve psikolojik sorunlara sporla çözüm

Farklı sebeplerle spora başlamak isteyenler için en uygun branşları da paylaşmayı ihmal etmeyen antrönör Çakır, sorunları ve branşları şöyle sıraladı:

"Sıkılaşma:

Vücutta hızlı kilo kaybı ya da kilo alımı bazı sarkmalara veya deformasyonlara sebep olabilir. Bunu gidermek için fitnessta kaslarınız gelişirken deri ve gözeneklerinizde de sıkılaşma görülür. Ayrıca bu durumda vücut birçok hormon salgılar. Bunlar göze alındığında sıkılaşmak için fitness tercih sebebi olabilir.

Ayrıca sıkılaşma ve özellikle postürel bir rahatsızlık durumunun giderilmesi için de reformer platesi tavsiye edebiliriz.

Kondüsyon ve kas gücü arttırmak:

Kondüsyon arttırmak için belli crossFit antrenman modelleri var. Yüzme, koşu gibi atletizm sporları da seçenekler arasında. Kas kütlesi için bodybuildingle uğraşabilir, fitnessın daha sert versiyonu gibi düşünülebilir tabiri caizse.

Kişinin isteği zinde kalmak ise eğer:

Bunun kişiden kişiye değiştiğini bilmek gerekir. Ama doğa yürüyüşleri ve yoga hem zihinsel hem bedensel rahatlatıcılar olarak düşünülebilir. Spor salonuna bağlı kalmak zorunda değilsiniz, Zinde kalmak kişiden kişiye değişebilir ama doğa yürüyüşleri, yoga gibi hem zihinsel hem bedensel rahatlatıcılar düşünülebilir. Bir spor salonuna bağlı kalmak zorunda değilsiniz spor merkezlerinin amacı konu ile alakalı bilgili kişiler sayesinde daha etkili ve tecrübeli antrenörlerin yönlendirmeleri ile çalışma ortamı sağlamaktır. İnternetten edinilen bilgiler ve videolarla da aynı etkiye yakın çalışmalar yapılabilir.

Psikolojik sağlık:

Psikolojinize iyi gelmesi için her spor yapılabilir. Örneğin öfke problemi ve anksiyete ile savaşan bir kişi, sinirsel rahatsızlık ile boğuşan ve gün içinde bunu vücudundan atamayan kişiler için kick boks önerebilirim. Fitness, odaklanma sorunları ve mental rahatlık için etkili olabilir. Fazla enerjiyi atmanızda yardımcı olur” tavsiyeleri ile ana konunun kişinin ilgi duyduğu sporu yapmasının bedene ve zihne her koşulda iyi geleceğinin altını çizdi.

Süre arttıkça fiyatlar azalıyor

İzmir Quite Fit Sports’ta sporculara teşvik amaçlı artan süreye uygun fiyatlar sunduklarını söyleyen Çakır,

3 aya 1 ay hediye ederek 5 bin TL,

6 aya 2 ay hediye ederek 8 bin TL,

12 aya 3 ay hediye ederek 11bin 500 TL’ye temiz ve güvenli bir eğitim alanı sunduklarını da ekledi.