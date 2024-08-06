ABD Sınır Devriyesi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, "Debby, 25 paket 30’ar kiloluk kokaini Florida Keys’e savurdu" dedi. New York Post'un haberine göre, kokain paketlerini plajdaki bir kişi çöp poşetlerine sarılmış halde yosun ve yaprakların arasında buldu ve hemen yetkililere bildirdi.

Güney Amerika’dan ABD’ye yasa dışı madde kaçıran kaçakçılar nedeniyle, kokain gibi uyuşturucular sık sık güney Florida sahillerine vuruyor. Haziran ayında, kuzey Florida sahillerinde deniz kaplumbağası yuvalarını arayan bir kişi, 4 milyon dolarlık kokain bulmuştu.

Vali Ron DeSantis, kasırga sebebiyle 61 kasabada acil durum ilan etti ve 274 binden fazla evde elektrik kesildi. Fırtına sırasında, 13 yaşında bir çocuğun evine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği ve en az üç kişinin daha öldüğü bildirildi