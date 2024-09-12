Spor dünyasında canlı skor takibiyle tanınan Maçkolik, personel eğitimi ve dinlenme programını bu yıl da İzmir’in Foça İlçesi’nde gerçekleştirdi. Etkinlik, MW Phokaia Beach Resort'ta yapıldı ve final gecesinde Evrencan Gündüz ile Dicle Olcay sahne aldı.

Maçkolik: Foça’yı üçüncü kez tercih etti

Maçkolik, futbol, basketbol, tenis, Formula 1 ve voleybol gibi birçok spor dalında anlık ve canlı skor hizmeti sunan bir platform olarak, personelinin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Foça’yı üçüncü kez seçti. Ege’nin bu huzur dolu beldesi, personelin hem dinlenmesini hem de yeni sezon öncesinde enerji toplamasını sağladı.

Etkinlikler ve eğlence dolu geceler

Etkinliklerin merkezinde yer alan MW Phokaia Beach Resort’te, Maçkolik ekibi için özel olarak düzenlenen üç günlük program büyük ilgi gördü. Etkinliklerin finalinde sahne alan Evrencan Gündüz ve Dicle Olcay, katılımcılara unutulmaz bir eğlence deneyimi yaşattı. 200 kişilik Maçkolik ekibi, müzik ve performansların tadını çıkararak eğlenceli bir gece geçirdi.

Foça’nın kurumsal toplantılardaki yükselen rolü

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, Maçkolik’in Antalya ve Bodrum gibi popüler destinasyonlardan sonra Foça’yı tercih etmesinin, bu bölgenin kurumsal etkinliklerdeki önemini artırdığını belirtti. İşler, Foça’nın tarihi dokusu, muhteşem doğası ve kaliteli hizmetleriyle ön plana çıktığını vurgulayarak, "Maçkolik’in Foça’yı tercih etmesi, diğer kurumsal işletmelere de örnek teşkil ediyor. Foça, Bodrum ve Antalya’nın ötesinde yeni bir kurumsal toplantı destinasyonu olarak büyük bir adım atmaktadır" dedi.

Foça, Maçkolik gibi büyük bir kurumsal şirketin tercihiyle, turizmde kurumsal toplantıların yeni merkezi olma yolunda önemli bir adım attı. Etkinlikler ve doğanın sunduğu eşsiz güzellikler, Foça’nın bu alandaki başarısını pekiştirdi. Gelecek yıllarda daha fazla kurumsal etkinlik için tercih edilmesi beklenen Foça, sektördeki konumunu güçlendirmeye devam edecek.