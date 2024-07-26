Foça’da, hayvan hakları savunucuları önemli bir protesto eylemi gerçekleştiriyor. Nihat Dirim Demokrasi ve Barış Meydanı’nda başlatılan yaşam nöbetinde, sokak hayvanlarının öldürülmesine neden olabilecek yasa tasarısı şiddetle kınanıyor. Eylemde, komisyondan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelecek olan tasarının derhal geri çekilmesi talep ediliyor.

Eylemcilere göre, yasa tasarısı tehlikeli

Hayvan hakları savunucuları, mevcut yasa tasarısının sokak hayvanlarının kitlesel öldürülmesine neden olacağını öne sürüyor. Eylemciler, bu tür yasaların hayvanların yaşam hakkını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor. Yasa tasarısının TBMM’de görüşülmeden önce geri çekilmesi gerektiğini savunan aktivistler, “Can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde ifadeler kullanarak, sokak hayvanlarının haklarını savunma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.