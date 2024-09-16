İzmir’in Foça İlçesi, 102. Kurtuluş Yıldönümü’ne özel düzenlenen Kadınlar Voleybol Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Çeşitli ilçelerden 12 takımın katıldığı turnuva, 9 Eylül Kurtuluş Bayramı coşkusunu sahaya taşıdı. Foça Reha Midilli ve Bağarası Çok Amaçlı Spor Salonlarında gerçekleşen turnuvada, kadın voleybolcuların mücadelesi büyük heyecan yarattı.

Evinin sultanları filenin sultanlarına karşı

Turnuvada 35+ ve 40+ kategorilerinde kıyasıya mücadele eden kadın takımlar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Foça Gençlik Spor, İzmir Veteran, Mordoğan Veteran ve Aliağa Belediye gibi birçok takımın katıldığı turnuva sonucunda, 35+ Evinin Sultanları kategorisinde Tor Ata Spor, 40+ Evinin Sultanları kategorisinde ise Bergama Kadın Gücü birinci oldu.

Ödüller coşkulu bir törenle sahiplerini buldu

Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Arıkan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Şahin tarafından takdim edildi. Kadın voleybolcuların sergilediği performans, katılımcılardan büyük alkış aldı.