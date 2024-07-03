Sivas Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen katliamda yaşamını yitirenler, Foça'da düzenlenen anma etkinliğiyle bir kez daha anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi ve Alevi Kültür Dernekleri Foça Bağarası Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği program, Hüsniye Çınar'ın sunumuyla gerçekleşti.

Programa Şair ve Yazar Hidayet Karakuş ile Murtaza Aktaş konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca Alevi Kültür Derneği Bağarası Şubesi Semah ekibi, Türk Halk Müziği Sanatçısı Cengiz Onur ve Gitarist Özce Turaç Onur da etkinlikte yer aldı. Şenay Aktaş ise duygusal bir şiir seslendirdi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmalarını Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkanı Ali Altunbahar, Alevi Kültür Derneği Bağarası Şubesi Başkanı Halil Çıtak ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı yaptı. Başkan Fıçı, "31 yıl önceki acının hala ilk günkü sıcaklığında olduğunu" belirterek, katliamın unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar, geçmişin acı hatıralarını yad ederken, birlik ve dayanışma içinde geleceğe yönelik umutlarını dile getirdiler. Etkinlik, katliamın ardından geçen yıllara rağmen hala taze olan toplumsal hafızayı canlı tutma çabasının bir ifadesi oldu.