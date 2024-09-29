İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, Türkiye'nin farklı noktalarından katılan 45 yelkenliyle Ege’nin mavi sularında görsel bir şölen sundu. Foça’nın tanıtımına büyük katkı sağlayan etkinlik, coşkulu bir plaket töreni ve Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseriyle taçlandı.

Foça, turizmde rüzgarıyla adından söz ettiriyor

Foça’nın tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen MW Phokaia Yelken Şenliği, Dikili, Urla, Karaburun ve Çeşme gibi Ege’nin gözde noktalarındaki yat ve yelken kulüplerinden sporcuların katılımıyla başladı. Etkinlik kapsamında, 45 yelkenli Karaburun açıklarından hareket ederek Foça Orak Adası’na doğru yelken açtı. Şenlik boyunca yelkenlilerin oluşturduğu renkli görüntüler, deniz tutkunlarını ve bölge halkını mest etti.

Foça Kaymakamı: “Foça’nın rüzgarını turizmle buluşturacağız”

Foça Kaymakamı ve Düzenleme Komitesi Başkanı Mehmet Türköz, şenlik sırasında yaptığı konuşmada Foça’nın doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra, rüzgarının da turizm açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Türköz, "Önümüzdeki dönemlerde yelken sporuna yönelik daha fazla organizasyon yaparak ilçemizi bu alanda da tanıtmayı hedefliyoruz. Amacımız, Foça’yı deniz sporlarının merkezi haline getirmek" dedi.

Foça Belediye Başkanı: “Foça’yı dünya çapında bir marka haline getireceğiz”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise ilçenin hem denizi hem de insanlarıyla özel bir yer olduğunu belirterek, “Foça’nın eşsiz doğasını ve zengin kültürel mirasını tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Turizmi çeşitlendirerek ilçemizi daha geniş kitlelere tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

ETİK Başkanı: “Foça, rüzgarıyla da tanınacak”

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de Foça’nın rüzgar potansiyelini ön plana çıkararak, “Foça’nın turizmde bir marka haline gelmesi için hayallerimiz vardı ve bunları tek tek hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemiz artık sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, rüzgarıyla da bir cazibe merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.