İzmir’in Foça ilçesinde Ressam Feride Soydam ve Su Kabağı İşleme Sanatçısı Nurten Bozgun, sanat yolculuklarını ortak bir sergide birleştirdi. Farklı disiplinlerden gelen eserler, izleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Resim ve su kabakları Foça’da

Reha Midilli Kültür Merkezi’nde açılan sergi, Feride Soydam’ın 30 tablosu ve Nurten Bozgun’un 60 su kabağı eserini bir araya getiriyor. Foça sakinleri ve ilçeyi ziyarete gelen sanatseverler, hem resim sanatını hem de su kabağı işleme sanatını aynı mekanda görme fırsatı buldu. Sergi, alışılmışın dışında atmosferiyle dikkat çekiyor ve izleyicilere eşsiz bir sanat deneyimi sunuyor.

Yaklaşık 20 yıllık bir sanat serüveni

2004 yılında emekli olduktan sonra resim yapmaya başlayan Feride Soydam, sanat yolculuğunu sergi ziyaretçileriyle paylaşıyor. Yaklaşık 20 yıllık birikimiyle doğa, figürler, atlar ve kent manzaraları üzerine yoğunlaşan Soydam, resimlerinde hem kişisel bir ifade hem de toplumsal gözlemlerini aktarıyor. Sergideki tabloları, sanatseverlerin büyük beğenisini kazanıyor.

Su kabağı işleme sanatıyla gelen şifa

Su kabağı işleme sanatına gönül veren Nurten Bozgun, bu sanatı bir terapi olarak görüyor. Sergide yer alan 60 eseriyle sanatseverlerin huzuruna çıkan Bozgun, "Su kabağı ile çalışmak beni sağlığıma kavuşturdu. Her eser, kendimle olan içsel yolculuğumun bir parçası" diyerek, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekiyor. İşlenmiş su kabakları, detaylı işçiliği ve estetik tasarımlarıyla izleyicileri büyülüyor.

Kurs arkadaşlığından sergi ortaklığına

Feride Soydam ve Nurten Bozgun, yıllar önce bir sanat kursunda tanıştıktan sonra, bu ortak sergi fikrinin kendiliğinden geliştiğini belirtiyor. Kurs arkadaşlığından doğan bu sergi, iki sanatçının farklı disiplinlerdeki yeteneklerini aynı çatı altında buluşturuyor. Resim ve su kabağı işleme sanatının birleşimi, ziyaretçilere çok yönlü bir sanat şöleni sunuyor.

Sergi ziyaretçilerini bekliyor

Foça’da sanatseverlerin büyük ilgisini çeken sergi, 22 Eylül 2024 Pazar gününe kadar Reha Midilli Kültür Merkezi'nde gezilebilir. Sergi, her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Bu eşsiz sanat buluşması, Foça’da tatil yapan ya da bölgeye uğrayan herkes için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.