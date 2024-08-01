HAYTAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senem Demirel Acar, Kurumsal İletişim Koordinatörü Nilgün Kızılkaya, Foça HAYAD Başkanı Elif Çakır ve Hayvan Hakları Topluluğu üyeleri Ayça Oltulu, Evren Collison ve Fatih Uysal, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile toplantı gerçekleştirerek sokak hayvanlarının refahı için neler yapılabileceğini tartıştı.

Başkan Fıçı: "Öldürmeyi Değil Yaşatmayı Tercih Edeceğiz"

Toplantıda konuşan Başkan Saniye Bora Fıçı, toplum sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Fıçı, "Sokak hayvanları yasası adı altında yürütülmek istenen uygulamalara ortak olmayacağız. Öldürmeyi değil, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşatmayı tercih edeceğiz. Masum canların kanına bulaşmayacağız," dedi.

Ortak Çabalar ve Gelecek Planları

Toplantıda, sokak hayvanlarına yönelik veterinerlik hizmetlerinin iyileştirilmesi, barınma koşullarının geliştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi için çeşitli projeler ve kampanyalar düzenlenmesi kararlaştırıldı.