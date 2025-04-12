İzmir’in gözde tatil beldesi Foça, bu yaz da sevilen maskotu "Tosun" isimli pelikanı ağırlıyor. Geçtiğimiz yıllarda rahatsızlanarak Foçalılara teslim edilen ve Deniz Kaptanoğlu tarafından sahiplenilen Tosun, kısa sürede Foça'nın vazgeçilmez simgelerinden biri haline geldi.

Tosun'un Foça ile özel bağı

Foça'nın Yeni Foça Mahallesi'ne gelen tatilcilerin ilgisini çeken Tosun, yerel halkla arasında kurduğu özel bağla da dikkat çekiyor. Foçalılara kendini sevdiren pelikan, yaz sezonunun açıldığını simgeleyen bir figür haline geldi. Tosun'u gören vatandaşlar, tatil sezonunun başlamasını kutluyor.

Tosun’un bakıcısı: "O, artık bizimle"

Tosun'un bakıcısı Deniz Kaptanoğlu, pelikanla ilgili duygularını paylaşarak, "Pelikana 4 yıldır biz bakıyoruz. Her şeyi ile ilgileniyoruz. Bütün liman ona balık veriyor. Yeni Foça’mızın maskotu oldu. Ara sıra iki veya üç gün gidiyor tekrar geliyor ama unutmuyor burayı" ifadelerine yer verdi.