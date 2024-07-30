Faizsiz evlilik kredisi nedir? Faizsiz evlilik kredisine nasıl başvurulur? Faizsiz evlilik kredisi ödemeleri ne zaman? Faizsiz evlilik kredisinden kimler yararlanabilir?

Türkiye’de genç çiftlerin evliliklerini desteklemek amacıyla sunulan faizsiz evlilik kredisiyle ilgili tarih belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 150 bin TL'lik faizsiz kredinin Mayıs ayında ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bu destek, gençlerin aile kurmalarını teşvik etmeyi ve sosyal risklere karşı korunmalarını sağlamayı amaçlıyor.