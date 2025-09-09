İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün nefes kesen hava gösterisiyle kutlandı. Gündoğdu Meydanı’nda toplanan vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.
Türk Yıldızları’ndan akrobasi şov
Etkinlikte Türk Yıldızları, havada sergilediği akrobasi hareketleriyle büyük beğeni topladı. Meydanda toplanan kalabalık, gösteriyi alkışlarla takip etti.
SOLOTÜRK’ün nefes kesen manevraları
Türk Yıldızları’nın ardından SOLOTÜRK, yüksek tempolu manevralarla meydandaki vatandaşlardan yoğun alkış aldı.
Vatandaşlar gösteriye bayrak ve marşlarla eşlik etti
Gösteriyi izleyenler, ellerinde Türk bayrakları ve marşlarla etkinliğe eşlik etti. Cep telefonlarıyla kaydettikleri anlar, İzmir’deki coşkunun ölümsüzleşmesini sağladı