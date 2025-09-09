Haber Editörü

Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü mezunu. Daha önce başka bir yerel gazetelerde kameraman, editörlük ve muhabirlik yaptım. Şu anda haberekspres.com.tr'nin tüm SEO çalışmalarını yürütüyorum.