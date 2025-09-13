Türkiye’nin en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’nın zirvesi, gece yağan karla beyaza büründü. Bu yıl kar, geçen senelere göre daha erken yağdı.

Türkiye’nin çatısı beyaza büründü

Ağrı ve Iğdır sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı, aynı zamanda Avrupa’nın da en yüksek dağı olma özelliğine sahip. Sönmüş bir volkanik yapıya sahip olan dağın zirvesi, sonbaharın ilk karıyla kaplandı.

Iğdırlı vatandaş Abbas Aşırım, karın bu yıl erken yağdığını belirterek, “Geçen senelerde kar ekim sonuna doğru düşerdi. Bu yıl daha erken başladı, soğuk havalar hissedilmeye başlandı” dedi.