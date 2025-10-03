İzmir'in Bornova ilçesinde, Refik Tulga Caddesi'ndeki bir plastik malzeme deposunda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar, İzmir'in farklı noktalarından da gözlemlendi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını engelledi.

Yangının çıktığı plastik malzeme deposunun neden alev aldığı henüz netleşmiş değil. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor. Yangının başladığı noktada plastik ürünlerin bulunduğu biliniyor, ancak yangının başlangıç sebebiyle ilgili açıklamalar yapılmadı.

Yangının ilk başladığı andan itibaren yükselen yoğun dumanlar, İzmir'in farklı noktalarından da görüldü.

Ekipler, yangının çevreye zarar vermemesi için yoğun bir çaba sarf etti.

Şu an için olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı rapor edilmedi.