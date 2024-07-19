Yangın, 18 Temmuz sabahı saat 03:00 sularında Buca ilçesindeki ormanlık alanda başladı. Alevler hızla genişleyerek Gaziemir ilçesine de sıçradı. İlk ihbarların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili birimler hemen harekete geçti. İlk müdahalede arazözler, su tankları ve helikopterler kullanıldı.

18 saat süren mücadele

18 saat süren yorucu çalışmaların ardından yangın, günün ilk ışıklarıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekipleri, alevlerin tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarına devam etti. Yangının neden olduğu zarar ve etkilenen alanlar ise henüz belirlenmiş değil.