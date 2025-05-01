İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sabah saatlerinden itibaren başlayan kortej yürüyüşleriyle kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı, Alsancak, Basmane ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi noktalarda bir araya gelen sendika ve sivil toplum örgütleri, Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Kutlamalar saat 13.00’te açılış konuşmalarıyla başlayacak, ardından ortak bildiriler okunacak ve İlkay Akkaya konseriyle son bulacak.
İzmir’de kortej yürüyüşleri başladı
Belirlenen Yürüyüş Güzergâhları
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Türk-İş: Alsancak Limanı
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KESK: Cumhuriyet Meydanı
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TMMOB: Kıbrıs Şehitleri Caddesi
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DİSK: Basmane Meydanı
Sendikalar ve meslek örgütleri, belirlenen toplanma noktalarından hareket ederek Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşlerini sürdürüyor. Özellikle Cumhuriyet Meydanı, katılımın yoğun olduğu alanlardan biri oldu.
Gündoğdu Meydanı’nda ortak mesajlar veriliyor
Meydanda düzenlenen kutlamalarda, emek, adalet, eşitlik ve özgürlük vurguları öne çıkıyor. Alana ulaşan gruplar, ortak açıklamalar yaparak dayanışma mesajları veriyor.
|Saat
|Etkinlik
|13.00
|Açılış konuşmaları
|13.30
|Ortak bildiri ve açıklamalar
|14.30
|İlkay Akkaya konseri
İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sabah saatlerinden itibaren başlayan kortej yürüyüşleriyle kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı, Alsancak, Basmane ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi noktalarda bir araya gelen sendika ve sivil toplum örgütleri, Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Kutlamalar saat 13.00’te açılış konuşmalarıyla başlayacak, ardından ortak bildiriler okunacak ve İlkay Akkaya konseriyle son bulacak.
İzmir’de kortej yürüyüşleri başladı
Belirlenen Yürüyüş Güzergâhları
-
Türk-İş: Alsancak Limanı
-
KESK: Cumhuriyet Meydanı
-
TMMOB: Kıbrıs Şehitleri Caddesi
-
DİSK: Basmane Meydanı
Sendikalar ve meslek örgütleri, belirlenen toplanma noktalarından hareket ederek Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşlerini sürdürüyor. Özellikle Cumhuriyet Meydanı, katılımın yoğun olduğu alanlardan biri oldu.
Gündoğdu Meydanı’nda ortak mesajlar veriliyor
Meydanda düzenlenen kutlamalarda, emek, adalet, eşitlik ve özgürlük vurguları öne çıkıyor. Alana ulaşan gruplar, ortak açıklamalar yaparak dayanışma mesajları veriyor.
|Saat
|Etkinlik
|13.00
|Açılış konuşmaları
|13.30
|Ortak bildiri ve açıklamalar
|14.30
|İlkay Akkaya konseri