İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sabah saatlerinden itibaren başlayan kortej yürüyüşleriyle kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı, Alsancak, Basmane ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi noktalarda bir araya gelen sendika ve sivil toplum örgütleri, Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Kutlamalar saat 13.00’te açılış konuşmalarıyla başlayacak, ardından ortak bildiriler okunacak ve İlkay Akkaya konseriyle son bulacak.

İzmir’de kortej yürüyüşleri başladı

Belirlenen Yürüyüş Güzergâhları

Türk-İş: Alsancak Limanı

KESK: Cumhuriyet Meydanı

TMMOB: Kıbrıs Şehitleri Caddesi

DİSK: Basmane Meydanı

Sendikalar ve meslek örgütleri, belirlenen toplanma noktalarından hareket ederek Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşlerini sürdürüyor. Özellikle Cumhuriyet Meydanı, katılımın yoğun olduğu alanlardan biri oldu.

Gündoğdu Meydanı’nda ortak mesajlar veriliyor

Meydanda düzenlenen kutlamalarda, emek, adalet, eşitlik ve özgürlük vurguları öne çıkıyor. Alana ulaşan gruplar, ortak açıklamalar yaparak dayanışma mesajları veriyor.

Saat Etkinlik 13.00 Açılış konuşmaları 13.30 Ortak bildiri ve açıklamalar 14.30 İlkay Akkaya konseri

Muhabir: SİMGE AKBULUT