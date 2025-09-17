İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle duyulan pis koku, son iki gündür Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerinde yoğun olarak hissedilmeye başlandı.

İzmir Körfezi’ndeki kirlilik kokusunun etkisi artıyor

İzmir Körfezi’nde geçen yıl etkili olan pis koku, bu yıl da kirlilik nedeniyle tekrar ortaya çıktı. Hava sıcaklığına bağlı olarak duyulmaya başlanan pis koku, özellikle son iki günde Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerinde yoğun hissediliyor.

Vatandaşlar kokudan şikayetçi

Sahilde yürüyüşe çıkan ve burada vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, pis kokudan rahatsız olduklarını belirtti. Koku, özellikle sıcak havaların etkisiyle daha da yoğunlaşarak çevreyi rahatsız etmeye devam ediyor.