İzmir’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen “Kararlıyız, Sumud’un Yanındayız” etkinliğinde, Bostanlı, Güzelbahçe (3 nokta), Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir balıkçı barınaklarından kalkan tekneler Pasaport İskelesi önünde bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar tekneleri karşıladı ve kortej eşliğinde denize açılan tekneler Filistin’e dayanışma mesajı verdi.

“Vicdan hareketi” vurgusu

Filistin’e Destek Platformu ve İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) adına konuşan Gökhan Temur, Küresel Sumud Filosu’nu bir “vicdan hareketi” olarak nitelendirip, gemilerde silah olmadığını, amacın insani yardım ulaştırmak olduğunu söyledi. Temur, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaşması gerektiğini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da konuşmasında etkinliğin önemine değinerek dayanışma mesajı verdi; “Susmayacağız, kardeşlerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla geldi. Topluluk sık sık sloganlar attı; “Nehirden denize özgür Filistin” gibi çağrılarla tekneler Pasaport’tan denize açıldı. Bazı vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek destek için yaptıkları çıkarma ve deniz turuna bağlı duygularını paylaştı.

Etkinlik boyunca kıyı güvenliğinin sağlanması için ilgili birimler görev aldı; teknelerin hareketi koordineli şekilde gerçekleşti. Organizasyonla ilgili bilgi veren yetkililer, katılımcıların güvenliğinin öncelikli olduğunu ve deniz ulaşımlarının yetkililerce izlediğini bildirdi.