İzmir, yaz aylarında yaşadığı uzun süren kuraklığın ardından tam 121 gün sonra yağmura kavuştu. Şehre düşen yağmur, hem doğayı canlandırdı hem de İzmir halkına serinlik sağladı.

İzmir, yaz mevsiminde yaşadığı uzun kuraklığın ardından 121 gün sonra yağmura kavuştu. Sonbahar mevsimiyle birlikte şehirde yağışlar başlamış oldu. Yağmur, İzmir halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. 4 aylık kurak bekleyişin ardından düşen yağmur, yer yer şiddetini artırarak şehri etkisi altına aldı.

Yağmur, sadece havayı serinletmekle kalmadı, aynı zamanda doğada canlanma sağladı. Yeşil alanlar ve tarım alanları için de olumlu bir etki yaratan yağış, toprağı besleyerek kuraklık nedeniyle zor durumda olan ekosistemi rahatlatmaya başladı.

Yağmur sonrası hava sıcaklıkları bir miktar düştü ve serinlik şehre hakim oldu. 121 gün sonra gelen yağmur, özellikle çiftçiler ve doğa severler için umut verici oldu. Şehri etkisi altına alan yağışlar, su ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak.