İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ömer Amilağ, düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı. Törende, şehidin meslektaşları ve ailesi büyük bir hüzünle son yolculuğuna uğurladı.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın cenazesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden alınarak görev yaptığı Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Burada, şehit polis memurunun özgeçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, şehidin naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Törene, şehidin babası Mahmut Amilağ, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balçova'daki saldırı, 8 Eylül’de Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlendi. O saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Şehidin nişanlısı Ece Öksüz, törene, nişanlısının üniformasıyla katıldı. Öksüz, tabutun başına gelerek gözyaşları içinde, "Seni çok seviyorum, beni bırakma, ne olur götürmeyin," diyerek büyük bir acı içinde vedasını gerçekleştirdi.

Ömer Amilağ’ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi. Şehit polis memurunun ailesi, meslektaşları ve sevenleri, acı içinde son bir kez veda etti.