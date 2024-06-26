Karne Medya'nın açılış töreni, Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Törende yapılan konuşmalarda, medya sektöründe yenilikçi projeler ve stratejilerle öncü olma hedefi vurgulandı. Gündoğdu, "Birlikte çalışarak, Karne Medya'yı daha da ileriye taşıyacağız. Bugün burada, başarılarla dolu bir geleceğin temellerini atıyoruz" dedi.

Geleceğe bir adım daha

Açılış töreni, tüm ekibin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Karne Medya çalışanları, birlik ve beraberlik içerisinde, yeni projeler ve hedefler doğrultusunda motive oldular. Bu görkemli açılış, Karne Medya'nın sektördeki yerini daha da güçlendirecek adımların atıldığı bir dönemin başlangıcı oldu.

Dilek Köktaş Gündoğdu, Eyüphan Gündoğdu, Ayla Belül, Sebahat Gündoğdu ve Cemil Tugay