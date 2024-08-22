Her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğu olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde, Merkez İstasyonu’nda yaşanan dehşet verici bir cinayet, hem Türkiye hem de Almanya’da büyük yankı uyandırdı. Saldırganın, 27 yaşındaki genci başından vurarak öldürmesinin ardından yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, saldırganın kısa sürede yakalandığını duyurdu.

Cinayet anı güvenlik kameralarında

Almanya'nın önemli ulaşım noktalarından biri olan Frankfurt Merkez İstasyonu, geçtiğimiz akşam kan donduran bir olaya sahne oldu. Yerel saatle 21:00 sularında gerçekleşen olayda, 27 yaşındaki genç, istasyonda beklediği sırada, arkasından yaklaşan bir saldırgan tarafından birkaç el ateş edilerek başından vuruldu. Genç adam, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Türk vatandaşları arasında kanlı hesaplaşma

Frankfurt Polisi, yaptığı açıklamada, saldırganın 54 yaşındaki bir Türk vatandaşı olduğunu, maktulün de yine bir Türk vatandaşı olduğunu belirtti. Cinayet silahını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalışan saldırgan, kısa bir süre sonra istasyonun 7 numaralı peronunda federal polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olay yerinde kapsamlı bir inceleme yaparken, cinayetin arka planına dair soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

Zanlı mahkemeye çıkarıldı

Yakalanan saldırgan, olayın ardından Frankfurt am Main Bölge Mahkemesi'nde savcılığın karşısına çıkarıldı. Savcılık, cinayet zanlısının tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin karar verecek. Polis, cinayetin arka planını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütmeye devam ediyor.

Yardım çok geç geldi

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, cinayet anında genç adama yardım etmek için birçok kişi çaba gösterdi ancak ne yazık ki, başından aldığı ağır yaralar nedeniyle genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Frankfurt’taki bu vahim olay, Türk ve Alman toplumlarında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Suçun sebebi araştırılıyor

Polis, cinayetin neden işlendiğine dair çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. İstasyon gibi kalabalık bir alanda böylesine cesurca işlenen bu cinayetin arkasındaki gerçek motivasyonun ne olduğu, yapılan soruşturmalar sonucunda netlik kazanacak.