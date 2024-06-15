PARİS (AA) - Fransa erken genel seçime giderken aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin yüksek oy toplamasından endişelenen Fransızlar, sokağa inerek tepki gösterdi.

Ülke genelinde başta Paris, Marsilya, Grenoble olmak üzere 150 kadar noktada aşırı sağa karşı gösteriler düzenledi.

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriye Meclis feshedilmeden önce milletvekili olarak görev yapan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Mathilde Panot ve Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure gibi isimler de katıldı.

Göstericiler, Marine Le Pen'in aşırı sağcı RN partisinin, genel seçim kapsamında yüksek oy oranı toplaması ihtimali karşısında duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Erken genel seçimde sol ve çevreci partilerin ittifakı olan Halk Cephesi'nin milletvekili adaylarından yana oy kullanma çağrısında bulunan göstericiler, "Faşizm öldürüyor, faşizme karşı mücadele edelim" ve "Fransızlar çok çabuk unutuyorsunuz, aşırı sağ iktidarı aldığında, geri vermez" yazılı dövizler taşıdı.

Ayrıca, kortejin geçtiği sokaklarda duvarlara "RN'ye oy vermeyin" ve "İçinde nefret barındırmayan parti istiyoruz" yazıldı.

Üzerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resimlerinin bulunduğu ve "Çalışanlar için bir numaralı halk düşmanı" yazılı afişler de bir binanın cephesine yapıştırıldı.

Bazı iş yerleri, vitrinlerinin gösteride zarar görmemesi için dükkanlarının ön cephesini ahşaplarla kapatarak önlem aldı.

Gösteride reklam panolarının ve otobüs duraklarının camları kırılırken, yol ortasında yere devrilen bazı çöp bidonları da ateşe verildi.

Filistin ve Yeni Kaledonya destekçilerinin de yürüdüğü gösteriye, birçok aile çocuklarıyla katıldı.

Polis, cam şişesi ve farklı cisimleri kendilerine fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, X hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde aşırı sağa karşı düzenlenen gösterilere 640 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Fransız basını, resmi makamların verdiği bilgiye göre, gösterilerde 250 bin kişinin bulunduğunu, 21 bin güvenlik gücünün görevlendirildiğini, 9 kişinin gözaltına alındığını ve 3 polisin yaralandığını aktardı.

Pauline isimli gösterici Paris'teki gösteride AA muhabirine, RN gibi insanları nefrete tahrik eden bir partinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde böyle yüksek oy almasının endişe verici olduğunu söyledi.

Fransa'da aşırı sağın ırkçı fikirlerinin "normalleştirildiğini" vurgulayan Pauline, "Irçılık bir görüş değil, bir suçtur." dedi.

Siriane isimli gösterici de ülkede aşırı sağın ırkçı, nefret saçan fikirlerinin yükselmesini protesto etmeye geldiğini kaydetti.

Aşırı sağın iktidar olması durumunda vatandaşların haklarından ötürü endişe duyduğunu dile getiren Siriane, solcu siyasetçilerin hızlı bir şekilde birlik olabildiğini ifade etti.