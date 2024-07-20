Gaziantep'in Nizip ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı ile ilgili, dördü tutuksuz, ikisi firari altı sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Sanıklara, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, Furkan Apartmanı davasında sanıklardan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında beraat kararı verdi. Yılmaz Şahin Yurtyapan ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever’in dosyaları ayrıldı. Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler, adliye önünde karara tepki gösterdi.

Duruşma öncesi polis, Nizip Adalet Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Duruşmada, apartmanın yıkılması sonucu yakınlarını kaybeden aileler ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Eyüp Öğüt duruşmaya katılırken, sanıklardan Faik Öğüt, Nejdet Alpay, Yılmaz Şahin Yurtyapan, Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever duruşmada hazır bulunmadı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Emek Partisi (EMEP) milletvekilleri de duruşmayı takip etti.

Savcı mütalaasını açıkladı

Mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz yargılanan dört sanıktan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ile Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan üst sınırdan ceza talep etti. Nejdet Alpay için beraat talep edildi.

“Bize adaleti temel yapın”

Daha sonra yakınlarını kaybedenlerin ailelerine söz verildi. Müştekiler sanıkların olası kast suçundan cezalandırılmasını ve kamu görevlilerinin de bu davada yargılanmasını istedi.

Furkan Apartmanı’nın enkazında ailesini kaybeden Elif Buse Kaplan, “Deprem ülkesinde kolon kesmek, asma kata daire yapmak, bunlara elektrik, su, doğalgaz bağlamak bile bile ölüme sebebiyet vermek değilse nedir? Bu açık bir kasttır. Ben buradan çıkıp ailemin mezarına gideceğim, onlara çocuğunuz, ablanız sizin hakkınızı sonuna kadar savundu, adalet kazandı, rahat uyuyun demek istiyorum… ‘Adalet mülkün temelidir’ diyorsunuz, temel yoksa mülk de adalet de yoktur. Bize adaleti temel yapın” diye konuştu.

Müşteki avukatları da savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek sanıkların olası kast suçundan yargılanmasını talep etti.

Savcı “kamu görevlileri” hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı

Ailelerin kamu görevlilerin yargılanmasıyla ilgili taleplerini dile getirmeleri üzerine, savcı Furkan Apartmanı’na ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı. Savcı, kamu görevlilerinin de karara itiraz ettiğini ve sürecin devam ettiğini duyurdu.

Sanıklardan Eyüp Öğüt, bir önceki duruşmada yaptığı beyanlarını tekrarlayarak, “Kesinlikle kolon kesmedim, tadilat yapmadım, 1+1 dairem yok” dedi.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorması üzerine sanık Eyüp Öğüt, “Ben aklanmak istiyorum. Ben suçlu değilim” dedi.

“Duruşma yeri ve heyet değiştirilsin” talebi

31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yaşar Sağlam, sanıklardan Yılmaz Şahin Yurtyapan’ın avukatı olarak konuştu. Sağlam, ailelerin adalet mücadelesinin basında yer almasıyla davanın siyasi bir dava haline geldiğini öne sürerek “Bu davada sanıklar baskı altında. Bu davanın başka bir şehre atanmasını ve başka bir heyetin bakmasını istiyorum” diye konuştu.

Müvekkili Yurtyapan’ın 70 yaşında ve sağlık problemleri yaşadığını söyleyen Sağlam “Müvekkilim cezaevine girerse suçsuz yere diri diri mezara gömmüş olacaklar” dedi.