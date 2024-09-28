Antalya Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kaş Kınıkspor, antreman esnasında saha dışına çıkan ve sanayi tarafına doğru kaybolan Puma marka futbol topunu bulmak için sosyal medya üzerinden bir kayıp ilanı yayınladı. Kınık Haber Ajansı'nın yaptığı duyuruda, kulübe ait topun kaybolduğu ve görenlerin kulüple iletişime geçmesi istendi.

Kısa sürede yapılan aramalar sonucunda topun bulunduğu ve kulübe geri getirildiği bildirildi. İlanın ardından topu bulan vatandaşlara teşekkür eden kulüp, duyarlılık gösteren herkese minnettar olduklarını ifade etti.