Ekranlara dönüşüyle büyük ilgi gören Çağatay Ulusoy'un rol aldığı Gaddar dizisinin setinde, oyuncu Sümeyye Aydoğan ile olan öpüşme sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Çekim esnasında yaşananlar izleyicileri güldürdü.

Çağatay Ulusoy, son dönemde hem özel hayatıyla hem de rol aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiriyor. Bu kez, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar gibi deneyimli oyuncularla birlikte 'Gaddar' dizisinde yer aldı. Ancak, dizi reytinglerde beklenen başarıyı elde edemedi ve 20. bölümde final kararı alındı.

"Burnunu öptüm"

Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın öpüşme sahnesinin kamera arkası görüntüleri, bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Çekim sırasında yaşananlar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Özellikle Çağatay Ulusoy'un öpüşme esnasında "Burnunu öptüm, burnunu pardon ya" şeklindeki esprili sözleri ve tüm ekibin bu duruma gülmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada, bu kamera arkası görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte "Ay ben şok, hiçbir oyuncudan öpüşme sahnesi kamera arkası geleceğini düşünmezdim, olabiliyormuş öğrendiğim iyi oldu", "Çok iyi ya", "Gülmekten öldüm" gibi yorumlar yapıldı.